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        Çanakkale'de Hint keneviri yetiştirenlere yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen operasyonda Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:56 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:56
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        Çanakkale'de Hint keneviri yetiştirenlere yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen operasyonda Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İlçeye bağlı Sarıot köyünde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan jandarma ekipleri, İsmet E'ye ait bahçeye baskın düzenledi.

        Bahçedeki barakada bulunan bir şüpheli, jandarma ekiplerini fark edince kaçtı. Burada yapılan aramada bir miktar kullanıma hazır uyuşturucu madde bulundu. Ekiplerin bahçedeki incelemesinde ise 450 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Jandarmanın araştırması sonucu olaya karıştığı ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet E. ve Mehmet A. tutuklandı, Ünzile K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaçan şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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