Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Araçta yapılan aramada, 2 parça halinde 149,36 gram taş kokain ve 0,85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapılan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyonda, şüpheli Ö.Y. başka birine ait araçta yakalandı.

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