Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

        Çanakkale'de, 149,36 gram taş kokainin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 09:31 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de, 149,36 gram taş kokainin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyonda, şüpheli Ö.Y. başka birine ait araçta yakalandı.

        Hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapılan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Araçta yapılan aramada, 2 parça halinde 149,36 gram taş kokain ve 0,85 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Uykusuzluğa karşı 4-7-8 tekniği
        Galatasaray hata yapmadı, liderliği aldı!
        Galatasaray hata yapmadı, liderliği aldı!
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Tavuk eti yıkanır mı?
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı

        Benzer Haberler

        Parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki Ediz için arama çalışması başlatıldı (...
        Parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki Ediz için arama çalışması başlatıldı (...
        Çanakkale'de Hint keneviri yetiştirenlere yönelik operasyonda 2 şüpheli tut...
        Çanakkale'de Hint keneviri yetiştirenlere yönelik operasyonda 2 şüpheli tut...
        Parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki Ediz için arama çalışması başlatıldı
        Parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki Ediz için arama çalışması başlatıldı
        Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Yeni nesil yerli yalıtım malzemesi TEKNOFEST'te ödül getirdi
        Yeni nesil yerli yalıtım malzemesi TEKNOFEST'te ödül getirdi
        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas görevini tamamladığını açıkladı
        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas görevini tamamladığını açıkladı