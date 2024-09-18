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        Çanakkale'de direğe çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

        Çanakkale'de motosikletin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:47 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:47
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        Çanakkale'de direğe çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
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        Çanakkale'de motosikletin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Esenler Mahallesi'ndeki Özgürlük Parkı'ndan Şehitler Camisi yönüne seyreden Berkin Akgün'ün (22) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, motosiklette bulunan Dünya Süren'in (20) hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni, hastane morguna gönderildi.

        Ağır yaralanarak sağlık görevlilerince çevredeki bir hastaneye kaldırılan sürücü Akgün ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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