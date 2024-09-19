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        Geliboluspor Bisiklet Yol Yarışlarında Türkiye Şampiyonu oldu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde birçok branşta mücadele eden Geliboluspor sporcuları Bisiklet Yol Yarışlarında Türkiye 3'sü, kızları ise, Türkiye Şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 09:29 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:49
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        Geliboluspor Bisiklet Yol Yarışlarında Türkiye Şampiyonu oldu
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde birçok branşta mücadele eden Geliboluspor sporcuları Bisiklet Yol Yarışlarında Türkiye 3’sü, kızları ise, Türkiye Şampiyonu oldu.

        Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Kupası 5. Etap Yol Yarışları Isparta'da gerçekleştirildi.

        Yarışmalarda rakipleriyle zorlu bir mücadele yaşayan Geliboluspor Bisiklet Takımından Meryem Ada Yenal, 12 yaş kızlarda Türkiye Şampiyonu, Yağmur Ecrin Çolakoğlu 15 yaş kızlarda Türkiye 2'ncisi oldu.

        Geliboluspor Bisiklet Takımı, martta Konya'da başlayan Denizli, Aksaray, Sivas, Burdur'un ardından Isparta'da sona eren yarışlarda Türkiye 3'üncülüğünü elde etti.

        Geliboluspor Başkanı Mehmet Cenk Çilesiz, takım antrenörü Halil Tuna ve sporcuları başarılarından dolayı kutlayarak, "Geliboluspor bünyesi altında sporcularımız bireysel ve takım olarak başarılarına yeni başarılar ekliyorlar. Yine Türkiye birincilikleri ile dönen başta hocamızı ve sporcularımızı kutluyorum." dedi.

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