Çanakkale açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 9'u çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 9'u çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince "TCSG-61" gemisiyle yürütülen çalışmada, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik bot görüldü.
Bölgeye hareket eden ekipler, durdurdukları botun içindeki Mısır uyruklu 9'u çocuk 25 düzensiz göçmeni yakalayıp kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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