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        Meyve bahçesine kurduğu güneş panelleriyle enerji giderini sıfıra düşürdü

        ERCAN ÖZÇETİN - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan emekli itfaiye eri Veli Sınmaz, bahçesinde kullandığı su motoruna fosil yakıt yerine güneş panellerini entegre ederek hem yakıttan hem de zamandan tasarruf sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:04 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:04
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        Meyve bahçesine kurduğu güneş panelleriyle enerji giderini sıfıra düşürdü
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        ERCAN ÖZÇETİN - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan emekli itfaiye eri Veli Sınmaz, bahçesinde kullandığı su motoruna fosil yakıt yerine güneş panellerini entegre ederek hem yakıttan hem de zamandan tasarruf sağladı.

        Beyçayır köyündeki 11 dönümlük bahçesinde yaklaşık 10 yıldır Trabzon hurması, fındık ve kiraz yetiştirerek pazarlayan Sınmaz, dere yatağında oluşturduğu küçük gölette yağmur suyunu ve çeşmeden gelen fazla suyu biriktirdi.

        Göletteki suyu bahçesine aktarmada kullandığı motorun yılda yaklaşık 100 bin liralık motorin tüketmesi nedeniyle hem daha ekonomik hem de çevreci enerji arayışına giren Sınmaz, çözümü güneş panellerinde buldu.

        Sınmaz, 35 bin lira maliyetle bahçesine her biri ikişer metrekare büyüklüğündeki 3 panelden oluşan güneş enerjisi sistemi kurdurdu.

        Panelleri su motoruna entegre eden Sınmaz, hem yakıttan hem de zamandan tasarruf elde etti.

        - "Tarla komşuma da kurmasında yardımcı oldum"

        Veli Sınmaz, AA muhabirine, bahçesindeki ağaçları eskiden yağmur suyu ve arazisindeki çeşmenin atık suyunu biriktirerek pancar motoruyla suladığını söyledi.

        Güneş enerjisine geçince gideri sıfıra düşürdüğünü belirten Sınmaz, "Daha önce sulama yaparken yakıt biter korkusuyla bahçemden ayrılamıyordum, şimdi öyle bir derdim kalmadı. Akşam saatlerinde güneş panellerinde elektrik bittiğinde kendi kendine kapanıyor, sabah güneş ışınlarıyla beraber tekrar başlıyor." dedi.

        Güneş panelleri kendiliğinden devreye girdiği için ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta olan bahçesine gelmesine gerek kalmadığını dile getiren Sınmaz, "Bu da benim için başka kar diye düşünüyorum. Köyümüze de örnek oldum. Tarla komşuma da kurmasında yardımcı oldum, o da kullanmaya başladı. Hem karlı hem hesaplı, çok memnunum." diye konuştu.

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