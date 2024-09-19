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        Çanakkale'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

        Çanakkale'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:37
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        Çanakkale'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
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        Çanakkale'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Çanakkale'de gaziler, kutlama programı kapsamında bir araya geldikleri kordondaki Truva Atı önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş yaptı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın, "Canlarını ortaya koyan ve gazilikle tüm gazilerin tüm arkadaşlarıma Cumhuriyetimizin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'e 'gazi' unvanının verilişinin 103. yıldönümünde tüm milletimizin nezdinde şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Deniz Binbaşı Onur Kantimur da Gaziler Günü'nün, Cumhuriyeti yıkmaya çalışanlara karşı mücadele edenlerin onurlandırıldığı bir gün olduğunu belirterek, "En yüce mertebe olan şehitlik makamıyla birlikte gazilik mertebesi, bağımsızlık ve kutsal değerler uğruna mücadele eden ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayanların hak ettiği müstesna bir değerdir. Şehit nurlanmış, gazi ise onurlanmış askerdir." diye konuştu. ifadelerine yer verdi.

        Programa, CHP Çanakkale Milletvekilleri Özgür Ceylan ve İsmet Güneşhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gaziler, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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