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        Çanakkale'de masaj salonu çalışanının yüzüne kezzap atan sanık yargılanıyor

        Çanakkale'de, masaj salonu çalışanının yüzüne kezzap attığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 18:30 Güncelleme: 19.09.2024 - 18:30
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        Çanakkale'de masaj salonu çalışanının yüzüne kezzap atan sanık yargılanıyor
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        Çanakkale'de, masaj salonu çalışanının yüzüne kezzap attığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın 3'üncü duruşmasına, "canavarca hisle silahla kasten yaralama" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından tutuklanan sanık Ramazan A. (41), Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdur Buket A. (24) ve olay sırasında tarafları ayırmaya çalışırken yaralanan masöz Tuğçe Y. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Duruşmada Buket A, Ramazan A'nın olaydan 23 gün önce 3 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu delil olarak sundu ve olayla ilgili maddi zararının 239 bin 600 lira olduğunu belirterek, zararının karşılanmasını istedi.

        Flaş bellekten izlenen video görüntülerinde, olayla ilgisi bulunmayan bir kadın ile erkeğin tartıştığı ve görüntünün altında "Sevdiğinin yüzüne kezzap attı" yazısının bulunduğu görüldü. Bunun üzerine hakim, sanığa sosyal medya hesabında bu paylaşımı neden yaptığını sordu.

        Kanundan kaçacak birisi olmadığını ifade eden Ramazan A, "3 Aralık 2023'te Buket Hanım'ın yanına gittim. Kendisiyle konuştum. Telefonum veya Whatsapp'ım engelli değildi. Paylaşımı yaptığımda akşam sarhoştum, kendimde değildim. Paylaşımımdan rahatsız olduğunda bunu söylerdi ama bununla ilgili hiçbir şey demedi." ifadelerini kullanarak, Buket A'nın maddi zararını karşılayacağını söyledi.

        Sanığın avukatı ise müvekkilinin, Buket A'nın kendisine hakaret ve küfür etmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini, canavarca hisle tasarlayarak bu eylemi yapmadığını savunarak, ceza verilmesi halinde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

        Mahkemenin hakimi, Ramazan A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

        İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir masaj salonunun müşterisi olan Ramazan A, 26 Aralık 2023'te bu iş yerinde masöz olarak çalışan Buket A'nın yüzüne kezzap atmıştı. Buket A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırılmış, Ramazan A. ise olaydan bir gün sonra Ezine ilçesinde yakalanarak tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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