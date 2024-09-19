Çanakkale'de masaj salonu çalışanının yüzüne kezzap atan sanık yargılanıyor

Çanakkale'de, masaj salonu çalışanının yüzüne kezzap attığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın 3'üncü duruşmasına, "canavarca hisle silahla kasten yaralama" ve "kadına karşı basit yaralama" suçlarından tutuklanan sanık Ramazan A. (41), Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdur Buket A. (24) ve olay sırasında tarafları ayırmaya çalışırken yaralanan masöz Tuğçe Y. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Flaş bellekten izlenen video görüntülerinde, olayla ilgisi bulunmayan bir kadın ile erkeğin tartıştığı ve görüntünün altında "Sevdiğinin yüzüne kezzap attı" yazısının bulunduğu görüldü. Bunun üzerine hakim, sanığa sosyal medya hesabında bu paylaşımı neden yaptığını sordu.

Duruşmada Buket A, Ramazan A'nın olaydan 23 gün önce 3 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu delil olarak sundu ve olayla ilgili maddi zararının 239 bin 600 lira olduğunu belirterek, zararının karşılanmasını istedi.

Kanundan kaçacak birisi olmadığını ifade eden Ramazan A, "3 Aralık 2023'te Buket Hanım'ın yanına gittim. Kendisiyle konuştum. Telefonum veya Whatsapp'ım engelli değildi. Paylaşımı yaptığımda akşam sarhoştum, kendimde değildim. Paylaşımımdan rahatsız olduğunda bunu söylerdi ama bununla ilgili hiçbir şey demedi." ifadelerini kullanarak, Buket A'nın maddi zararını karşılayacağını söyledi.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin, Buket A'nın kendisine hakaret ve küfür etmesi üzerine olayı gerçekleştirdiğini, canavarca hisle tasarlayarak bu eylemi yapmadığını savunarak, ceza verilmesi halinde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.