Çanakkale'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü Ayhan Çetin ve araçta yolcu olarak bulunan Aytekin Yıldırım, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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