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        Çanakkale'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 08:29 Güncelleme: 20.09.2024 - 08:32
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        Çanakkale'de otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Çanakkale'den Çan'a seyir halinde olan Ayhan Çetin'in kullandığı 41 SK 481 plakalı otomobil, Kocaçay-3 Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Ayhan Çetin ve araçta yolcu olarak bulunan Aytekin Yıldırım, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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