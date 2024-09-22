Çanakkale'de 31 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AA muhabirine, hastaneye başvuran öğrencilerle ilgilendiklerini belirterek, "Yatarak müdahale gerektirecek bir durum yok. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Serum tedavisinin ardından taburcu edildiler. Kan testi sonuçları henüz çıkmadı." dedi.

Doktor kontrolünden geçen öğrenciler, serum tedavisi ve zehirlenme nedeninin belirlenebilmesi için yapılan kan tahlilinin ardından taburcu edildi.

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