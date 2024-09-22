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        Çanakkale'de 31 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Çanakkale'de, yurtta kalan 31 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 22:21 Güncelleme: 22.09.2024 - 22:21
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        Çanakkale'de 31 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
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        Çanakkale'de, yurtta kalan 31 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

        Çanakkale'de Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 31 öğrenci, yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine başvurdu.

        Doktor kontrolünden geçen öğrenciler, serum tedavisi ve zehirlenme nedeninin belirlenebilmesi için yapılan kan tahlilinin ardından taburcu edildi.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AA muhabirine, hastaneye başvuran öğrencilerle ilgilendiklerini belirterek, "Yatarak müdahale gerektirecek bir durum yok. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Serum tedavisinin ardından taburcu edildiler. Kan testi sonuçları henüz çıkmadı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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