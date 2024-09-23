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        Lapseki'de İlyasköy köyünde geleneksel hayır etkinliği düzenlendi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı İlyasköy köyünde geleneksel köy hayrı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 09:02 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:02
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        Lapseki'de İlyasköy köyünde geleneksel hayır etkinliği düzenlendi
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı İlyasköy köyünde geleneksel köy hayrı yapıldı.

        İlyasköy köyündeki etkinlik öncesi, öğle namazının ardından çevre köy imam hatipleri camide Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu.

        Daha sonra köy meydanında toplanan davetlilere ikram yapıldı.

        İlyasköy köyü muhtarı Ahmet Dalaklı, köyün kuruluşundan bu yana hayır yemeği geleneğini devam ettirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

        Köy hayrına AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ile Yakup uzun, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç İş ile çok sayıda davetli katıldı.

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