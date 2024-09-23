Lapseki'de İlyasköy köyünde geleneksel hayır etkinliği düzenlendi

Köy hayrına AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ile Yakup uzun, İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç İş ile çok sayıda davetli katıldı.

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