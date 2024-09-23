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        Motosiklet tutkunları Çan'da buluştu

        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bir araya gelen Çanakkaleli motosikletliler, yaza veda etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 09:03 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:03
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        Motosiklet tutkunları Çan'da buluştu
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        Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bir araya gelen Çanakkaleli motosikletliler, yaza veda etkinliği düzenledi.

        Kızılcıklık Parkında düzenlenen etkinlikte Çanakkale, Trakya ve Güney Marmara'dan 300 motosikletli bir araya geldi.

        Çanakkale Motosikletliler Derneği Başkanı Erdinç Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklet sürücülerinin kask takmasının trafik kazalarında hayat kurtardığını hatırlattı.

        Etkinlikte ayrıca motor camiasındaki güvenlik açıklarından ve son zamanlardaki trafik kazalarında motosikletlilerin ölümlerinden yola çıkarak önlemler alınmaya karar verdiklerini aktaran Güler, "Özellikle kaskın, montun, eldivenin, dizliğin ve pantolonun önemine dikkat çekildi. Kasksız 60 cc de olsa dahi binmemek gerekiyor. Bizim şu an eğitim verebileceğimiz düzey, lise düzeyinden başlamalıdır. Agresif hareketler genelde tehlikelidir. Tavsiye etmeyiz. Ama gençler çok hızlı bu konuda. Hangi tür motosiklet olursa olsun lastik yakmak, egzoz değiştirmek, tekerlek kaldırmak tehlikeli hareketlerdir. Biz güvenli sürüş taraftarıyız." dedi.

        Etkinlikte Etili Seramik Fabrikaları Kurucusu İsmail Tülek'e Çanakkale Motosikletliler Derneğine katkılarından dolayı başkan Güler tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

        Etkinlik katılımcılara yemek ikramının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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