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        "Viking Sea" kruvaziyeri Çanakkale Kepez Limanı'na demirledi

        Norveç bayraklı kruvaziyer "Viking Sea" Çanakkale'nin Kepez Limanı'na geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:05 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:05
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        "Viking Sea" kruvaziyeri Çanakkale Kepez Limanı'na demirledi
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        Norveç bayraklı kruvaziyer "Viking Sea" Çanakkale'nin Kepez Limanı'na geldi.

        Kuşadası Limanı'ndan rotasını Çanakkale'ye çeviren 228 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler refakatinde Kepez Limanı'na yanaştırıldı. Gemide, çoğu ABD'li 926 yolcu ve 462 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Truva Antik Kenti'ni ve şehir merkezini ziyaret etti.

        Geminin akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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