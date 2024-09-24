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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den Belediye Başkan Erkek'e ziyaret

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:38
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den Belediye Başkan Erkek'e ziyaret
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'i ziyaret etti.

        Çanakkale Belediyesinde gerçekleşen görüşmede, Milletvekili Gider ve Başkan Erkek, Çanakkale'nin öncelikli sorunları ile şehre yönelik gerçekleştirilen ve planlanan projeleri ele aldı.

        Milletvekili Gider, Çanakkale halkının yararına olan her çalışmanın destekçisi olduklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin refahı ve huzuru için yapılacak her adımın arkasındayız. Şehrimizin geleceği ve kalkınması için her zaman olduğu gibi iş birliği ve ortak akılla çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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