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        Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:08 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:14
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        Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri "TCSG-61" gemisiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, Ege Denizi'nin kuzeyinde Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botu tespit etti.

        Bölgeye ulaşan ekipler, durdurulan lastik botun içindeki Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni yakalayıp kıyıya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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