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        Lapseki'de Judo Şenliği düzenlendi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin kurtuluşunun 10. yılı etkinlikleri kapsamında Judo Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 09:18 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:23
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        Lapseki'de Judo Şenliği düzenlendi
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin kurtuluşunun 10. yılı etkinlikleri kapsamında Judo Şenliği düzenlendi.

        Lapseki Belediyesi ve Lapseki Gençlik Spor Müdürlüğünün sahildeki amfi tiyatroda düzenlediği şenlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı, Lapseki Gençlik Spor Judo Takımı, Yenice Belediye Spor Judo Takımı, Tekirdağ Süleyman Paşa Spor Kulübü, Hayrabolu Spor Kulübü, Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü Judo Takımı'ndan 90 sporcu mücadele etti.

        Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, şenlikte yaptığı konuşmada, Türkiye Judo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyetlerine dahil ettiği "1. Judo Şenliği"ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Bu anlamlı günde, hem şanlı tarihin gururunu yaşadıklarını hem de sporun birleştirici gücüyle geçleri ve sporcuları bir araya getirmenin heyecanını paylaştıklarını ifade eden Öztürk, "Lapseki tarih boyunca mücadele ruhunu ve özgürlüğüne olan bağlılığını hiç kaybetmemiştir. Bu gün bu ruhun, judonun disiplini ve sabrı ile birleştirerek bu güzel şenliğe ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

        Müsabakalarda dereceye giren sporculara 14 farklı kategoride madalya verildi.

        Şenliğe İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç İş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cem Özden, İYİ Parti İl Genel Meclis üyesi Yakup Uzun ve belediye meclis üyeleri katıldı.

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