Çanakkale Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, muhtarlarla bir araya geldi

Toplantıda, Tarihi Alan'ı daha ileriye taşımak için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaşdemir, Eceabat merkez ve köy muhtarlarıyla Kilye Koyu'ndaki Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı binasında bir araya geldi.

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