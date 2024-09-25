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        Çanakkale Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, muhtarlarla bir araya geldi

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Tarihi Alan sınırlarındaki Eceabat ilçesinin muhtarlarıyla görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 09:26 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:39
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        Çanakkale Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, muhtarlarla bir araya geldi
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        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Tarihi Alan sınırlarındaki Eceabat ilçesinin muhtarlarıyla görüştü.

        Kaşdemir, Eceabat merkez ve köy muhtarlarıyla Kilye Koyu'ndaki Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı binasında bir araya geldi.

        Toplantıda, Tarihi Alan'ı daha ileriye taşımak için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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