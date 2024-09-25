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        Gelibolulu balıkçının oltasına lambuka ile kılıç balığı takıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde teknesiyle denize açılan balıkçının oltayla, lambuka ve kılıç balığı yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:33 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:36
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        Gelibolulu balıkçının oltasına lambuka ile kılıç balığı takıldı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde teknesiyle denize açılan balıkçının oltayla, lambuka ve kılıç balığı yakaladı.

        Balıkçı Nazım Gündüz (48), Yeniköy'den teknesiyle denize açıldığı Saros Körfezi'e oltalarını attı. Yaklaşık 45 dakikalık bir bekleyişin ardından oltasındaki hareketlenmeyi gören Gündüz, misinayı çekmeye başladı.

        Misinada ağırlık ve dirençle karşılaşan Gündüz, yarım saat uğraş sonunda 11 kilogram ağırlığındaki lambukayı tekneye almayı başardı.

        Dinlenmek için teknenin bir köşesine çekildiği sırada diğer oltasındaki hareketlenmesi fark eden Gündüz, dakikalar süren çabasının ardından kılıç balığını tekneye aldı.

        Gündüz, iyi bir av yakalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "11 kilogramlık lambukayı 2 bin 700, 10 kilogramlık kılıç balığını ise 4 bin liradan balıkhanede sattım. Bu kadar büyüklükte 2 ayrı balık tutacağım hiç aklıma gelmemişti. İlk kez böyle bir durum oldu. Allah bereket versin." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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