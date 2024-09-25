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        Lapseki'nin kurtuluşunun 102. yılı kutlandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin kurtuluşunun 102. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:57 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:03
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        Lapseki'nin kurtuluşunun 102. yılı kutlandı
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin kurtuluşunun 102. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kutlama programı İlçe Kaymakamı Emre Öztürk, Garnizon Komutanı Deniz Albay Bülent Pehlivan, Belediye Başkanı Atilla Öztürk tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başladı.

        Sayğı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un da katılımıyla şehitliğe geçildi.

        Burada ilçe imamları tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Rahmi Temiz dua etti.

        Çarşı meydanında devam eden programda konuşan Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, hep birlikte tarihin en önemli zaferlerinden birini andıklarını, bu toprakların nasıl savunulduğunu ve nasıl büyük bir kararlılıkla bağımsızlığa kavuşulduğunu bir kez daha hatırladıklarını söyledi.

        Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu mücadelede hayatlarını feda eden tüm şehitleri ve gazileri minnetle andığını dile getiren Öztürk, "Onların bıraktığı bu özgürlük ve bağımsızlık mirası, bizler için en büyük sorumluluktur. Değerli öğrenciler ve gençler, sizler bizim geleceğimizsiniz. Lapseki'nin kahramanlık dolu tarihinden dersler alarak, ülkemizin yarınlarını inşa edecek olan sizlersiniz. Bu yüzden bu günkü kutlamalar, yalnızca geçmişimizi değil, ayni zamanda geleceğe olan umutlarımızı da simgeliyor. Sizlerin gözlerindeki parıltı ve azim, bizi daha güzel günlere taşıyacak." dedi.

        Öğrencilerin şiir okuduğu program, halk oyunları, jimnastik ve Çanakkale Bandosu gösterisiyle sona erdi.

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