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        9. Uluslararası Gelibolu Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 29 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek "9. Uluslararası Gelibolu Maratonu" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:29 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:29
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        9. Uluslararası Gelibolu Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
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        Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 29 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek "9. Uluslararası Gelibolu Maratonu" nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Kilitbahir Kalesi önünden başlayarak Tarihi Alan'da gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında Tarihi Alan'da bir takım tedbirler alınacak.

        Bu kapsamda 29 Eylül Pazar günü 06.00-15.00 saatleri arasında Kilitbahir Kalesi-Alçıtepe Köyü-Şehitler Abidesi yol istikameti trafiğe kapalı olacak.

        Çanakkale Şehitler Abidesi'ne gitmek isteyen ziyaretçiler, Kabatepe-Alçıtepe-Seddülbahir-Morto Koyu istikametini kullanabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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