9. Uluslararası Gelibolu Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Kilitbahir Kalesi önünden başlayarak Tarihi Alan'da gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında Tarihi Alan'da bir takım tedbirler alınacak.

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