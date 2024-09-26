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        Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Bartan son yolculuğuna uğurlandı

        Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Çanakkale'nin Gelibolu ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 08:28 Güncelleme: 26.09.2024 - 08:31
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        Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Bartan son yolculuğuna uğurlandı
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        Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Çanakkale'nin Gelibolu ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Gelibolu Belediyesinin çeşitli kademelerinde müdürlük yapan ve 20 yıldır belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten Bartan için belediye binasında tören düzenlendi.

        Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve mesai arkadaşları, taziyeleri kabul etti.

        Soyuak, yaptığı konuşmada, kendileri için acı bir gün olduğunu dile getirerek, "Selçuk ağabeyimizi kaybettik. Sadece bir çalışanımız değil, bizim için bir ağabeydi, bir yol göstericiydi ve ilk günden bugüne son ana kadar bana sahip çıkan tek insandı. Bizi takım olmaya heveslendiren ağabeyimizdi. O yüzden acısını derinden hissediyoruz, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

        Bartan'ın cenazesi daha sonra zabıta ekiplerince Gazi Süleyman Paşa Camisi'ne götürüldü.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bartan'ın cenazesi Alaeddin Kalfa Mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Selçuk Bartan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gelibolu Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Evreşe Belediye Başkanı Hakkı Uysal, eski Gelibolu Belediye Başkanı Cihat Bingöl, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Göktürk, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

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