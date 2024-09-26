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        Lapseki'nin kurtuluşunun 102. yılında fener alayı düzenlendi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:08 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:27
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        Lapseki'nin kurtuluşunun 102. yılında fener alayı düzenlendi
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Lapseki Çarşısı'nda toplanan vatandaşlara belediye ekiplerince Türk Bayrağı ve meşale dağıtıldı. Katılımcılar, daha sonra Yeni Kordon'da fener alayı yürüyüşü yaptı.

        Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, yaptığı konuşmada, Lapseki'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını düzenledikleri etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Tarihin en önemli zaferlerinden birini andıklarını dile getiren Öztürk, "Bu toprakların nasıl savunulduğunu ve nasıl büyük bir kararlılıkla bağımsızlığımıza kavuştuğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz." dedi.

        Katılımcılar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve DJ Fatih Yıldırım konserleriyle eğlendi.

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        Galeri

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