Çanakkale'de park halindeki otomobil yandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cuma Pazarı mevkisinde park halinde olan 80 ACY 048 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

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