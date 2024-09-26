Çanakkale'de park halindeki otomobil yandı
Çanakkale'de park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'de park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Cuma Pazarı mevkisinde park halinde olan 80 ACY 048 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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