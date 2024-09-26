Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Operasyonda, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün Çorum'un Osmancık ilçe imamı olduğu belirlenen A.D.D. saklandığı evde yakalandı.

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