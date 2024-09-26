Çanakkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
Çanakkale'de, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.
Çanakkale'de, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gelibolu'nun Güneyli köyünde 24 Eylül'de operasyon düzenlendi.
Operasyonda, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgütün Çorum'un Osmancık ilçe imamı olduğu belirlenen A.D.D. saklandığı evde yakalandı.
Kapatılan örgüt okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenilen A.D.D, polis ekibince Çanakkale E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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