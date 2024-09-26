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        Çanakkale'de silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

        Çanakkale'de aralarında husumet bulunan iki grubun karıştığı silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:30 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:34
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        Çanakkale'de silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
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        Çanakkale'de aralarında husumet bulunan iki grubun karıştığı silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda 15.40 sularında ateşli silah ve kesici aletle kavga yaşandığı belirtildi.

        Açıklamada, 3 kişinin ateşli silah, 3 kişinin de kesici aletle yaralandığı, görünüş itibarıyla hayati tehlikesi bulunmayan zanlıların 3 hastaneye sevklerinin sağlandığı bilgisine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

        "Kavganın, arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan ailelerin sokakta karşılaşması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Olaya karışan yararılar dahil 11 şüpheli şahıs, 2 adet 7/65 çapında ateşli silah ve bıçak ile yakalanmış olup, diğer şüpheli şahısları tespit ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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