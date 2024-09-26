Çanakkale'de silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

"Kavganın, arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan ailelerin sokakta karşılaşması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Olaya karışan yararılar dahil 11 şüpheli şahıs, 2 adet 7/65 çapında ateşli silah ve bıçak ile yakalanmış olup, diğer şüpheli şahısları tespit ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı'nda 15.40 sularında ateşli silah ve kesici aletle kavga yaşandığı belirtildi.

Çanakkale'de aralarında husumet bulunan iki grubun karıştığı silahlı ve bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

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