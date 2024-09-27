Gelibolu'da Aydoğanspor'a destek gecesi düzenlendi

Çanakkale'de, Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Aydoğanspor için destek gecesi düzenlendi.

Fener Gazinosu'ndaki geceye katılan Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı konuşmada, yeni dönemin spor adına heyecanlı geçmesini ve başarılara vesile olmasını diledi.

Aydoğanspor'un bir üst lige yükselmesini temenni eden Soyuak, kulübe destek amacıyla 50 bin lira bağış yaptığını söyledi.

Kulübün yeni başkanı Hayri Şahin de hedeflerinin, Gelibolu'da gençlere sporu daha fazla sevdirmek olduğunu dile getirdi.