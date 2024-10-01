Çanakkale Emniyet Müdürü Kurt, muhtarlarla bir araya geldi

Kurt, muhtarlarla tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Kurt başkanlığındaki toplantıda asayiş, trafik, uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığıyla mücadele, okul çevresi ve öğrenci güvenliği ile kent kameraları hakkında görüşülerek, mahallelerin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacak görüş ve öneriler değerlendirildi.

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