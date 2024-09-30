Çanakkale'de 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 8 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de polis merkezinin önünde yaşanan kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan, 6 kişinin tabanca ve bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 7'si, savcılık sorgularının ardından salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan hastanede tedavileri süren 2 zanlı hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.