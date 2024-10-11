Çanakkale'de suç örgütü ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde suç örgütü kurup nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle bu kişilere gayrimenkullerini sattırdığı ve kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mustafa Ç. ile 15 şüpheli, savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Mustafa Ç. ve şüphelilerden 9'u "çıkar amaçlı suç örgütü kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Olay Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul'dan gelerek Bayramiç ilçe kırsalındaki bir termal tesise yerleşen Mustafa Ç. ile 15 şüpheli emniyetin 8 Ekim'de jandarmanın desteğiyle düzenlediği operasyonla yakalanmış, şüphelilerin insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle bu kişilere gayrimenkullerini sattırdığı ve kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı tespit edilmişti.