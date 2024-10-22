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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den MHP İl Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, MHP Çanakkale İl Başkanlığına atanan Hakan İmamoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 09:04 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:10
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den MHP İl Başkanı İmamoğlu'na ziyaret
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        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, MHP Çanakkale İl Başkanlığına atanan Hakan İmamoğlu'nu ziyaret etti.

        Gider, AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu üyeleriyle MHP Genel Merkezince ataması yapılan İmamoğlu'na, MHP İl Başkanlığında "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Milletvekili Gider, ziyarette yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisinin il başkanlığa Hakan İmamoğlu’nun atamasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Bunun bir bayrak değişimi olduğunu ifade eden Gider, "Ali başkanın, Çanakkale’de geçtiğimiz zorlu süreçte en iyi şekilde görevini yerine getirdiğine inanıyoruz ve yine inanıyoruz ki Hakan başkan da ondan aldığı görevi dahi iyi şekilde yürütecektir. Çünkü her görev alan, bir öncekinden daha iyi şeyler yapmalıdır ki hayat devam edebilsin, gelişme devam edebilsin." dedi.

        AK Parti ve MHP arasında 2015 yılında başlayan ittifak süreci olduğunu ve bugün zorlu dönemlerin yaşandığını belirten Gider, şöyle devam etti:

        "Çünkü dünya her zamankinden daha sıcak, bölgemiz her zamankinden daha hareketli ve tehlikeli. Bu tip dönemlerde biz, birlik beraberlik içeresinde devam etmek zorundayız ki dünyaya, düşmana gücümüzü gösterebilelim. Bu süreçte gerek Çanakkale’de gerek Türkiye’de inanıyorum ki Cumhur İttifakı gelişerek ve büyüyerek devam edecektir. Bu da bu kadrolarla gerçekleştirecektir. Çok kısa bir süre önce AK Parti’de bir görev değişimi oldu. Yeni ekipler, yeni heyecan… Çanakkale’miz ve ülkemiz için iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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