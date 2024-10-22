AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den MHP İl Başkanı İmamoğlu'na ziyaret

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, MHP Çanakkale İl Başkanlığına atanan Hakan İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Gider, AK Parti Çanakkale İl Yönetim Kurulu üyeleriyle MHP Genel Merkezince ataması yapılan İmamoğlu'na, MHP İl Başkanlığında "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Gider, ziyarette yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisinin il başkanlığa Hakan İmamoğlu’nun atamasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bunun bir bayrak değişimi olduğunu ifade eden Gider, "Ali başkanın, Çanakkale’de geçtiğimiz zorlu süreçte en iyi şekilde görevini yerine getirdiğine inanıyoruz ve yine inanıyoruz ki Hakan başkan da ondan aldığı görevi dahi iyi şekilde yürütecektir. Çünkü her görev alan, bir öncekinden daha iyi şeyler yapmalıdır ki hayat devam edebilsin, gelişme devam edebilsin." dedi.