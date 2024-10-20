Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 18:24 Güncelleme: 20.10.2024 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili 2 zanlı yakalandı.

        Umurbey beldesinde etkili olan ve ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Jandarma ekipleri, bahçe temizliği yaparken yangına sebebiyet verdikleri iddia edilen M.P. ve kardeşi M.P'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli iki kardeş, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Lapseki ilçesi Umurbey beldesi Orman Deposu mevkisindeki ormanlık alanda 20 Ekim'de çıkan yangına 4 uçak, 2 helikopter ile havadan, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle karadan müdahale edilmişti. Alevler ekiplerin çabalarıyla söndürülerek soğutma çalışması yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Seyahat harcamaları yüzde 116 arttı
        Seyahat harcamaları yüzde 116 arttı
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 4 hektarlık ormanın zarar gördüğü yangında 2 kişi gözaltına al...
        Çanakkale'de 4 hektarlık ormanın zarar gördüğü yangında 2 kişi gözaltına al...
        Gelibolu'daki ilkokul öğrencilerinden Tarihi Alan'a ziyaret
        Gelibolu'daki ilkokul öğrencilerinden Tarihi Alan'a ziyaret
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den MHP İl Başkanı İmamoğlu'na ziyare...
        AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider'den MHP İl Başkanı İmamoğlu'na ziyare...
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Çanakkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Çanakkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Annenin öldüğü, doçent kızının yaralandığı kazada sürücü tutuklandı
        Annenin öldüğü, doçent kızının yaralandığı kazada sürücü tutuklandı