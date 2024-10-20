Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili 2 zanlı yakalandı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili 2 zanlı yakalandı.
Umurbey beldesinde etkili olan ve ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Jandarma ekipleri, bahçe temizliği yaparken yangına sebebiyet verdikleri iddia edilen M.P. ve kardeşi M.P'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli iki kardeş, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Lapseki ilçesi Umurbey beldesi Orman Deposu mevkisindeki ormanlık alanda 20 Ekim'de çıkan yangına 4 uçak, 2 helikopter ile havadan, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle karadan müdahale edilmişti. Alevler ekiplerin çabalarıyla söndürülerek soğutma çalışması yapılmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.