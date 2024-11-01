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        Çanakkale merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Çanakkale ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 09:44 Güncelleme: 01.11.2024 - 09:44
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        Çanakkale merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak silah ticaretinin önlenmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

        Sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Dün, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri teknik ve fiziki takip çalışmaların ardından Çanakkale'nin Biga ilçesi ve Kocaeli'de belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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