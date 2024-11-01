Çanakkale merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Dün, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri teknik ve fiziki takip çalışmaların ardından Çanakkale'nin Biga ilçesi ve Kocaeli'de belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, fişek ve balistik yelek ele geçirilmişti.

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