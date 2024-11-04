Çan'daki kazada ölen 95 yaşındaki kişinin cenazesi defnedildi
Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 95 yaşındaki kişinin cenazesi toprağa verildi.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 95 yaşındaki kişinin cenazesi toprağa verildi.
Kazada yaşamını yitiren Ziya Işık için öğle vakti Büyükpaşa Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Işık'ın naaşı, yakınlarının yanı sıra Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, CHP İlçe Başkanı İlhan Demiral, belediye meclisi üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan ve İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.İ. ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Çan-Çanakkale kara yolunda seyreden A.İ. idaresindeki otomobil, dün akşam Hurmaköy yakınındaki Kocaçay-2 Köprüsü'nde Ziya Işık'a çarpmıştı. Işık, olay yerinde yaşamını yitirmişti.
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