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        Çanakkale'de bir kişinin av tüfeğiyle vurularak ölüme ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alına şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 10.02.2025 - 11:19
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        Çanakkale'de bir kişinin av tüfeğiyle vurularak ölüme ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alına şüpheli tutuklandı.

        Önceki akşam Elmalı köyünde yaşanan olaya ilişkin gözaltına alınan N.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen N.A, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.

        Domuz avından dönen N.A, otomobilden malzeme indirirken av tüfeğinin ateş alması sonucu arkadaşı Sezgin Yeşil'i (22) ağır yaralamıştı. N.A. tarafından Biga Devlet Hastanesi'ne götürülen Sezgin Yeşil, hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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