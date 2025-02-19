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        Çanakkale'nin bazı ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

        Çanakkale'nin Çan, Yenice ve Biga ilçeleri ile Terzialan beldesinde, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 22:58 Güncelleme: 19.02.2025 - 22:58
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        Çanakkale'nin bazı ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
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        Çanakkale'nin Çan, Yenice ve Biga ilçeleri ile Terzialan beldesinde, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

        Çan, Yenice ve Biga kaymakamlıklarından yapılan duyuruda, söz konusu ilçelerde ve Terzialan beldesinde yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma riski öngörüldüğü için İlçe Hıfzıssıhha kararına istinaden 20 Şubat Perşembe günü "taşımalı eğitim gören öğrenciler" için eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

        Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrencilerin ise eğitim ve öğretime devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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