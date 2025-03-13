Çanakkale'de eşini öldüren sanık ile kardeşinin yargılanmasına devam edildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ayrı yaşadığı eşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık ile ona yardımcı olduğu ileri sürülen kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tasarlayarak eşe karşı öldürme" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan (31) ve kardeşi Yağız Yıldızhan (21), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı.

Maktul Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Maktul Yıldızhan'ın annesi Pakize Nurdan Şahin'in avukatı Ahmet Erzi, Adli Tıp Kurumu raporunun talep edilmesi için kuruma yazı gönderilmesini ve sanıkların tutukluluklarının devamına karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanık Yağız Yıldızhan'ın avukatı Merve Gül Sülün, müvekkilinin isnat edilen suçlara iştirak etmediğini beyan ettiğini savundu.

Tutuklu sanıklardan Fırat Yıldızhan ise olayı kasıtlı bir plan dahilinde gerçekleştirmediğini iddia ederek, "Kardeşim Yağız'ın bu olayla ilgisi yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların da dinlenilmesinin ardından sanıklar Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ın tutukluluklarının devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

İddiaya göre, Biga ilçesinde yaşayan Fırat Yıldızhan, 17 Şubat 2024'te bir arkadaşından ödünç aldığı araçla kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da yanına alarak, konuşmak için eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın (30) Lapseki'deki evine gitmişti.

Aralarında çıkan tartışma sırasında Fırat Yıldızhan, eşini aracın içinde iple boğarak öldürmüştü. Fırat Yıldızhan, kardeşi Yağız Yıldızhan'ın da yardımıyla Saliha Gizem Yıldızhan'ın cesedini, Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanına gömmüştü.