Tarihi Gelibolu Yarımadası 18 Mart Zaferi'nin 110. yıl dönümü törenlerine hazırlanıyor

BURAK AKAY - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart'ta yapılacak tören için hazırlıklar sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinesindeki ekipler, salı günü törenlerin yapılacağı alanlardaki çalışmaların büyük bölümünü tamamladı.

Restorasyon ve Yapım İşleri Grup Başkanlığı Şehitlikler ve Anıtlar Peyzaj Uygulamaları Koordinatörlüğünce, kuzey cephedeki Albayraksırtı Şehitliği, Süngübayırı Şehitliği, Çataldere Şehitliği, 57. Alay, Conkbayırı, Kılıçbayırı Şehitliği, Kılıçdere Şehitliği ve Kireçtepe’deki şehitlikler ile güney cephedeki Kilitbahir Kalesi, Mecidiye Tabyası, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi, Seddülbahir Kalesi, diğer şehitliklerin bitkisel ve yapısal bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Hisarlık Tepe'de yer alan yaklaşık 42 metre yüksekliğindeki Şehitler Abidesi'nin çevresine, Türk Bahçesi ve temsili şehitliklere Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz 20 bin şakayık fide ile 40 bin lale soğanı dikildi.

Alandaki çimlerin tamamı mevsime göre gübrelendi, biçildi ve kalan bitkilere de form verildi. Temsili şehitliklerin içinde bulunan beyaz çakıl taşlarının eksik kısımları tamamlanıp alan basınçlı suyla yıkanarak temizlendi.

Alanda bulunan rölyefin de yıllık bakımı yapılarak törene hazır hale getirildi. Yürüme yollarında kirlenen alan ve taş zemin makine yardımıyla silindi, helikopter pistleri boyandı.

Yol güzergahları, dinlenme noktaları ve helikopter pistleri etrafındaki yabancı otlar biçilerek ilaçlama işlemleri yapıldı.

Törenlerde kullanılacak tribünlerin kurulumuna başlanan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

- "18 Mart'ta tekrar bu kutlu zaferi, büyük zaferi milletçe anmış olacağız"

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine, 110. yıl törenlerinde Çanakkale'de verilen büyük mücadelenin büyük bir saygıyla anılacağını söyledi.