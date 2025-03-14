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        Şehitler için 7 yıldır İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Gümüş 375 kilometre yol katetti

        Şehitlerin anısına 7 yıldır İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, 3 Mart'ta başladığı "Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü"nde 375 kilometre yol kat ederek Çanakkale'ye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:52
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        Şehitler için 7 yıldır İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Gümüş 375 kilometre yol katetti
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        Şehitlerin anısına 7 yıldır İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, 3 Mart'ta başladığı "Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü"nde 375 kilometre yol kat ederek Çanakkale'ye ulaştı.

        İstanbul'un Avcılar ilçesinden 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için 3 Mart'ta yola çıkan Gümüş, Çanakkale kent merkezine geldi.

        Kent merkezindeki kordonda bulunan Truva Atı Heykeli önünde Türk bayrağı açan Saffet Gümüş, burada gazetecilere, "Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü"nün yedincisini tamamladığını söyledi.

        Yolculuğu süresince 375 kilometre yol katedip, 555 bin adım atarak Çanakkale'ye gelebildiğini anlatan Gümüş, "Bundan 110 yıl önce atalarımız Türkiye'nin farklı illerinden Çanakkale'ye geldi. Onların geliş sebebi vatan, bayrak, namus, Kur'an ve İslam'dı. İyi ki de gelmişler. Bu vatanın kadrini kıymetini bilelim, şükredelim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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