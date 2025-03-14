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        Çanakkale'deki kavgaya karışan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı

        Çanakkale'de otelde balyozlu ve bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, diğerlerine ise adli kontrol şartı uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:29 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:29
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        Çanakkale'deki kavgaya karışan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı
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        Çanakkale'de otelde balyozlu ve bıçaklı kavgaya karışan 10 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, diğerlerine ise adli kontrol şartı uygulandı.

        Önceki gün Barbaros Mahallesi'nde bulunan otelde iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavga sonrası gözaltına alınan B.E, Y.E, İ.C.Y, S.Ş, Y.K, L.E, O.Y, T.C, Ş.Y. ve İ.Y. savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

        Zanlılardan T.C ve L.E. çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılırken, 8'ine ise adli kontrol şartı uygulandı.

        - Olay

        Kentteki bir otelde iki grup arasında kavga çıkmış, olayda Ş.Y. bıçaklanmış, İ.Y'nin ise aldığı balyoz darbesi nedeniyle parmakları kırılmıştı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen B.E, Y.E, İ.C.Y, S.Ş, Y.K, L.E, O.Y, T.C, Ş.Y. ve İ.Y. yakalanmış, gözaltına alınan şüphelilerin üst aramalarında balyoz ve 3 tabanca ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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