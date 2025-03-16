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        Çanakkale'de köy camisinin tarihi halılarını çalan 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir köy camisinin tarihi halılarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 19:03 Güncelleme: 16.03.2025 - 19:03
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        Çanakkale'de köy camisinin tarihi halılarını çalan 2 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir köy camisinin tarihi halılarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Bostandere köyüne gelen iki şüpheli, saat 07.00 civarında girdikleri camideki 6 parça tarihi halıyı çalarak kaçtı.

        İhbarla olay yerine gelen Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, caminin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

        Jandarma ekipleri yaptıkları arama çalışması sonunda hırsızlık şüphelisi A.Y. ve M.G'yi gözaltına aldı.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Yaklaşık 100-130 yıllık oldukları belirtilen tarihi halılar, jandarma ekiplerince Bostandere köyü muhtarı Mehmet Taş'a teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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