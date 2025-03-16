Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi

Tanker, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, "Kurtarma-10" ve "Kurtarma-17" römorkörlerinin yedeğinde, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-15" römorkörü refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.

Haber verilmesi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-10", "Kurtarma-15" ve "Kurtarma-17" bölgeye sevk edildi.

Rusya'dan Hindistan'a seyir halinde olan Cibuti bayraklı 274 metre uzunluğunda, 85 bin 431 groston ağırlığındaki "DASHAN" adlı tankerde, Eceabat önlerinde makine arızası meydana geldi.

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