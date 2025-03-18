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        Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Çanakkale'de konser verdi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 18:16 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:16
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        Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Çanakkale'de konser verdi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de konser verdi.

        Kordon Boyu'ndaki Morabbin Parkı'nda düzenlenen konsere, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Serhat Sözbir, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Mehteran Birliği konserde, "Ceddin Deden", "Genç Osman" ve "Bayrak Marşı"nın da aralarında bulunduğu çeşitli eserler seslendirdi.

        Soğuk ve yağışlı havaya rağmen alanda toplanan çok sayıda vatandaş, marşlara eşlik etti.

        Konserin ardından Mehteran Birliğine, Vali Ömer Toraman tarafından hediye takdim edildi, birlik üyelerince de Toraman'a Osmanlı Devlet Arması sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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