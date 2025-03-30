GÜNCELLEME - Çanakkale'de kaybolan lise öğrencisi Ankara'da bulundu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayşegül K'nin bulunması için yürütülen çalışma kapsamında, okulunun yanı sıra Küçükkuyu beldesindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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