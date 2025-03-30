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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de kaybolan lise öğrencisi Ankara'da bulundu

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde önceki gün kaybolan lise öğrencisi, Ankara'da bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:37 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:37
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de kaybolan lise öğrencisi Ankara'da bulundu
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde önceki gün kaybolan lise öğrencisi, Ankara'da bulundu.

        Ayvacık Fen Lisesi'nde yatılı okuyan 10. sınıf öğrencisi Ayşegül K'nin (16) cuma günü yurda dönmemesi üzerine, Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan ailesinin polise yaptığı başvuruyla başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayşegül K'nin bulunması için yürütülen çalışma kapsamında, okulunun yanı sıra Küçükkuyu beldesindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

        Ayşegül K'nin, kaldırımda yürüdüğü anlar Küçükkuyu beldesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kayıp lise öğrencisi, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Ankara'da bulundu. Ayşegül K'nin, polis refakatinde Çanakkale'ye getirildiği öğrenildi.

        Cuma gününden beri kendisinden haber alınamayan Ayşegül K'nin, Ankara'ya gitmek amacıyla önce minibüsle Küçükkuyu'ya ulaştığı, ardından otostopla Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi istikametine gittiği iddia edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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