Çanakkale'de "HisTroy" filminin galası yapıldı

Çanakkale'de, senaryosunu Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini ve yapımcılığını Ülkü Sönmez'in üstlendiği "HisTroy" adlı filmin galası gerçekleştirildi.

Troya Müzesi'ndeki gala öncesinde açıklamada bulunan Gölcük, HisTroy filminin ilginç bir hikaye olduğunu söyledi.

Troya'nın arkeoloji tarih yazımına fayda sağladığını ifade eden Gölcük, şöyle devam etti:

"Film içinde absürtlükler barındırıyor. Bu sebeple olmalıdır ki gönderdiğimiz ilk festival İtalya'da Milano'da bir festivaldi ve oradan absürt film festivalinden bir mansiyon ödülü aldı. Bu film niçin önemli? Troya bizim çok kıymetli bir değerimiz. Çanakkale sınırında, Kültür ve Turizm Bakanlığının bu harika müze projesi var. Bunlar şahane gelişmeler. Troya ile ilgili kurduğumuz bağı, ilişkiyi daha fazla kuvvetlendirmeliyiz. Şiirini ve romanını yazmalıyız. Filmini çekmeliyiz. Bu da bu girişimlerden birisi. Troya'yı daha bizim yapabilmek, Troya'ya sarılabilmek, bu topraklara kök salabilmek için yapılmış girişimlerden birisiydi bu film."

Yönetmen Ülkü Sönmez de daha önce Troya temalı iki film çektiğini belirterek, "HisTroy" adlı filmle üçlemeyi tamamladığını anlattı.

Filmin bir belgesel anlatısına sahip olduğunu vurgulayan Sönmez, "Gelişen teknolojiyle birlikte yapay zekayı çok fazla kullandık. Animasyonlarda destek aldık. O anlamda çok deneysel oldu. Mansiyon ödülünü aldık. Yeni festivaller var. Yarışma sürecindeyiz. İnşallah yeni ödüller almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Filmde Homeros'u canlandıran Hakan Kumuk ise eski bir gazeteci olarak böyle bir filmde rol almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Galaya, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, akademisyenler, sanatseverler ve çok sayıda izleyici katıldı.