Çanakkale'de mart ayında polis ekiplerince 236 şüpheli yakalandı
Çanakkale Emniyet Müdürlüğünce mart ayında yapılan huzur uygulamaları ve narkotik çalışmalarında toplam 236 kişi yakalandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğünce mart ayında yapılan huzur uygulamaları ve narkotik çalışmalarında toplam 236 kişi yakalandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, 1-31 Mart tarihlerinde yapılan huzur uygulamalarında haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 146 şüpheli yakalandı.
Aynı tarihlerde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda yakalanan 90 şüpheliyle ilgili adli ve idari işlem yapıldı.
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