Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çanakkale'den Ezine yönüne giden Necati Gürbüz'ün kullandığı 17 US 598 plakalı otomobili iddiaya göre Çanakkale-İzmir kara yolunda başka bir otomobil sıkıştırdı.
Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Güzelyalı köyü yakınlarında kontrolden çıkıp devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahale sonrası kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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