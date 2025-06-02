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        Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:12 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:16
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        Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Çanakkale'den Ezine yönüne giden Necati Gürbüz'ün kullandığı 17 US 598 plakalı otomobili iddiaya göre Çanakkale-İzmir kara yolunda başka bir otomobil sıkıştırdı.

        Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Güzelyalı köyü yakınlarında kontrolden çıkıp devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahale sonrası kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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