Çanakkale'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'den Ezine yönüne giden Necati Gürbüz'ün kullandığı 17 US 598 plakalı otomobili iddiaya göre Çanakkale-İzmir kara yolunda başka bir otomobil sıkıştırdı.

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