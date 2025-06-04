Çanakkale'deki zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

4 Haziran'da Çanakkale'den Ezine yönüne giden A.Y. yönetimindeki 34 KGN 65 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen A.K. idaresindeki 59 AIA 003 plakalı otomobil ve E.E. yönetimindeki 17 AAE 635 plakalı otomobille çarpmış, sürücü A.Y. ve beraberindeki M.Y. ile sürücü A.K. ve beraberindeki S.K. ile 4 yaşındaki Asel K. yaralanmıştı.

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