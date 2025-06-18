Çanakkale'de yangına neden olduğu tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Yangının çıkışına neden olduğu tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Bahadırlı köyünde Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında 600 dönüm ekili arazi zarar gördü.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde dün tarım arazisinde çıkan yangına neden olduğu öne sürülen kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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