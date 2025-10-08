Habertürk
Habertürk
        Çanakkale'de "GençFest17" etkinliği düzenlenecek

        Çanakkale'de "GençFest17" etkinliği düzenlenecek

        Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliğiyle organize edilen "GençFest17", 11–12 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:17 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:17
        Çanakkale'de "GençFest17" etkinliği düzenlenecek
        ÇOMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Halk Bahçesi'nde 2 gün sürecek festival, şehrin gençleriyle üniversite öğrencilerini buluşturarak bilim, sanat, spor ve eğlenceyi bir araya getirecek.

        Festival boyunca atölye, gösteri, konser, sergi ve yarışmalarla programlar katılımcıları bekliyor.

        Fen Fakültesi'nin düzenleyeceği Bilim Şenliği, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Troia Defilesi ve çini, seramik, tekstil workshopları, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nin konserleri, Turizm Fakültesi'nin "Zeytinin Bardağa Yolculuğu" atölyesi, Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü'nün atölyeleri ve Spor Birliği Koordinatörlüğü'nün spor turnuvaları festivalin öne çıkan etkinlikleri arasında yer alıyor.

        Üniversite kulüplerinin de festivalde aktif rol alacağının belirtildiği açıklamada, şu bilgiler verildi:

        "Türk Japon Dostluk Kulübü Kendo gösterisiyle, Tiyatro Kulübü kabare oyunuyla, Müzikle Etkileşim Kulübü konser performansıyla sahnede olacak. Ayrıca parfüm ve sabun atölyeleri, kağıt uçak yarışması, takas şenliği, ekoloji ve geri dönüşüm etkinlikleri de festivalin renkli atmosferini zenginleştirecek. Festival alanında Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve birçok kurumun tanıtım stantları da yer alacak. ÇOMÜ'nün çeşitli birimleri ve öğrenci toplulukları, sürdürülebilirlik, sağlık, kültür ve eğitim alanlarında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirecek festivalde Eda Baba konseri ve DJ performansları ile eğlence doruğa ulaşacak."

