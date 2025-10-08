Habertürk
Habertürk
        Çanakkale Haberleri

        Kütahya'da hayatını kaybeden akademisyenin cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi

        Hayatını kaybeden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Işık'ın cenazesi, memleketi Çanakkale'nin Çan ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:48 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:48
        Kütahya'da hayatını kaybeden akademisyenin cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi
        Hayatını kaybeden Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Işık'ın cenazesi, memleketi Çanakkale'nin Çan ilçesinde toprağa verildi.

        Bir süredir kanser tedavisi gören ve önceki gün vefat eden Işık'ın ailesi ve yakınları, Yunus Emre Camisi'nde taziyeleri kabul etti.

        Işık'ın cenazesi, Çan Müftüsü Ergün Çelik'in kıldırdığı namazın ardından İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

